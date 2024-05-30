تونس : ترحيل 173 مهاجرا من بنين ضمن برنامج العودة الطوعية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية تيسير العودة الطوعية الآمنة لـ173 مهاجرا من بنين من بين آلاف المهاجرين العالقين في تونس.

وقالت المنظمة إن المهاجرين عادوا إلى كوتونو في رحلة من مطار جربة جنوب تونس أمس الأربعاء.

وأوضحت أن من بين العائدين 14 عائلة كانوا على متن الطائرة استفادوا من مساعدات المغادرة، مثل الدعم الاجتماعي والطبي وخدمات الإقامة ومستلزمات النظافة الصحية والأطفال وقسائم الطعام والملابس كما سيستفيدون من حزمة إعادة الإدماج.

ويضاف هؤلاء إلى حوالي 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا غادروا تونس ضمن نفس البرنامج، في الفترة الممتدة بين مارس 2023 ومايو 2024، وفق وزارة الداخلية التونسية.

وحسب بيانات الداخلية، فإن أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد من بينهم 23 ألفا متواجدون بصفة غير قانونية وأغلبهم يريدون عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية بحثا عن فرص أفضل للحياة.

ويتضمن برنامج "إعادة الإدماج" للمنظمة الدولية للهجرة، مساعدات للعائدين لبدء حياة جديدة في أوطانهم.

وتضغط إيطاليا الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي للحد من التدفقات ومكافحة أنشطة مهربي البشر بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.