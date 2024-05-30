إضراب تاريخي للعاملين في نظام جامعة كاليفورنيا تضامنا مع فلسطين

انضم أكثر من 12 ألف عامل في "نظام جامعة كاليفورنيا " الذي اطلقه الأسبوع الماضي ما يقارب ألفي عامل في هذا النظام الذي يضم أكثر من 10 جامعات ومراكز بحثية في ولاية كاليفورنيا، إلى الاحتجاجات على ممارسات إدارة الجامعة مع الطلبة المتظاهرين الرافضين لاستمرار الحرب في غزة، والمطالبة بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة أو المتواجدة في إسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، فإن العاملبن الأكاديميين في جامعة كاليفورنيا، وجامعة كاليفورنيا في ديفيس، انضموا إلى ألفي شخص مضربين بالفعل في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، كجزء من إضراب تاريخي في الجامعات تضامنا مع فلسطين، قد يدفع بنقابات أخرى للانضمام إليه لاحقاً.

وتعارض نقابة العاملين "UAW Local 4811" التي تضم 48 الف عامل أكاديمي، سياسات "نظام جامعة كاليفورنيا" في التعامل مع الطلبة المحتجين والسماح للشرطة بالاعتداء عليهم واعتقالهم، كما تم اعتقال عدد من العاملين الأكاديميين أثناء محاولاتهم حماية طلابهم من ردود الشرطة العنيفة على المعسكرات، ومنع بعضهم من الوصول إلى مكاتبهم.