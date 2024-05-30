محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاجتماع الدوري لمجلس جامعة سمنود التكنولوجية، الذي عُقد اليوم في مقر الجامعة برئاسة الدكتور منتصر دويدار، رئيس الجامعة، وبحضور كل من النائبة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب، والدكتور سيد العجوز نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمستشار علي مختار المستشار القانوني للجامعة، وأعضاء المجلس.

وفي مستهل كلمته، رحّب المحافظ بأعضاء المجلس، من عمداء الكليات، وهنأهم بمناسبة اقتراب نهاية العام الدراسي وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم عاماً مليئاً بالخير واليمن والبركات.

وخلال كلمته، قدّم محافظ الغربية الشكر لرئيس الجامعة وأعضاء المجلس ولكافة العاملين في الجامعة، مؤكداً دور الجامعة في تخريج كوادر متخصصة تسهم في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن جامعة سمنود تُعد نموذجاً مميزاً يفخر به أبناء محافظة الغربية.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى استمرار دعم المحافظة للجامعة، خاصة في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع، كما أكد ضرورة الاستمرار والتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية، سواء من خلال الزيارات التبادلية وتوقيع الاتفاقيات، أو من خلال دراسة احتياجات سوق العمل المصري وإدراج تخصصات جديدة في الجامعة تتماشى مع السوق المحلي والأجنبي.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع، والتي كان أبرزها النظر في مستجدات قطعة الأرض المجاورة، والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكيتها وضمها للجامعة التكنولوجية لتوسعتها، بالإضافة إلى مناقشة الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الجامعة خلال الفترة الماضية، واستعراض بروتوكولات التعاون التي وقعتها الجامعة، ومناقشة الموافقة على وضع برنامج تدريب صيفي إضافي لطلاب الفرقة الثانية في مختلف البرامج الدراسية.

وتحدث المحافظ عن أهمية توعية الطلاب بالذبح داخل المجازر، مشيراً إلى أن المحافظة تضم 20 مجزراً موزعة على مستوى المراكز والمدن لذبح الأضاحي بالمجان، وتقع في طنطا وشبين الحصة، ومحلة مرحوم، ومحلة منوف، وشوني، وفي المحلة الكبرى وصفط تراب، وبشبيش، وفي بسيون وصالحجر، وفي السنطة والجعفرية، وفي سمنود ومحلة زياد، وفي قطور والشين، وفي زفتى وسنباط، وكفر الزيات وأبيار. وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بإصدار فيديو توعوي لحث المواطنين على الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان واختيار الذبيحة الصحيحة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.