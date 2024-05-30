الأهلي: نحن أول مؤسسة مصرية ترسل مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني

قال خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، اليوم الخميس، خلال حواره على قناة أون تايم سبورتس الفضائية،، أن ناديه كان أول مؤسسة مصرية، تقوم بإرسال معونات إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 117 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وحقق الأهلي إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية للبطولة 1-0.