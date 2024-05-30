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تحدث الملياردير القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لأول مرة بعد إعلان الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي رحيله عن الفريق الباريسي مع نهاية عقده بالموسم المنقضي وعدم رغبته في تجديد عقده.ح

صحيفة ليكيب الفرنسية نقلت تصريحات ناصر الخليفي بقوله: أحترم قرار مبابي بالرحيل عن باريس وأتمنى له كل التوفيق في مسيرته".

أضاف:" مبابي قدم مع باريس أشياء استثنائية على مدار 7 سنوات".

أكمل:" عندما جاء إلى باريس كان عمره 18 عاما وهو الآن نجم كبير أفضل لاعب في العالم".

تابع:" فخور بما قدمه مبابي مع باريس ومن يعلم ربما يعود إلى فرنسا يوما ما".

أتم:"مبابي أراد التغيير وهذا حقه، أتفهم طموحاته لخوض تجربة جديدة في دوري آخر".