مظاهرة حب للموسيقار الراحل عمار الشريعي في ليلة تكريمه بالمسرح القومي

شهد المسرح القومي بالعتبة، إقبالًا جماهيريًا كثيفًا على احتفالية تكريم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء، برعاية من وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

وتدفق الجمهور على المسرح من الخامسة مساءً، وامتلأت القاعة عن آخرها بمجرد فتح أبواب المسرح، وذلك بسبب سوء تقدير إدارة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ـ الجهة المنظمة للاحتفالية ـ لحجم جماهيرية الموسيقار الراحل، والتي مازالت تعيش مع ألحانه وإبداعاته الموسيقية، والذين قدموا مظاهرة حب للموسيقار الكبير بالحضور قبل الحفل بعدة ساعات، وكانت الإدارة قد أعلنت قبل أسبوع من موعد الاحتفال أن الدعوة عامة للجمهور.

وأغلقت إدارة المسرح أمام هذا الإقبال الكبير أبوابها قبل موعد الحفل بأكثر من ساعة مما ترتب عليه تجمهر على البوابات، وبينهم صحفيين ونقاد وإعلاميين، بينما فتحت باب الفنانين لدخول الشخصيات العامة، وبعض الاشخاص ممن اعتبروهم اصحاب حيثية خاصة.

واستدعت إدارة المسرح قوة من قسم الموسكي لتفريق الجمهور الذي تجمع أمام الباب الخارجي للمسرح، وذلك بعد أن تحولت المشاحنات إلى صدام بين أمن المسرح وعدد من المصورين والصحفيين بسبب اعتداء موظفي القومي على أحد المصورين.

وبدأ الحفل داخل المسرح بدقيقة حداد على أرواح شهداء رفح، والجندي المصري شهيد الوطن، وذلك بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين منهم الإعلامية منى الشاذلي، والإذاعية إيناس جوهر، والفنان محمد أبو داود، ومن أسرة عمار الشريعي حضرت أرملته الإعلامية ميرفت القفاص، وابنه مراد الشريعي.

وقالت منى الشاذلي في كلمة عن الموسيقار الراحل، إن الحضور الكبير لهذه الاحتفالية بالمسرح القومي يؤكد أن عمار الشريعي باق، وحاضر رغم الغياب، وحب الجمهور للشريعي يورثونه لأبنائهم جيلا بعد جيل.

وفي الحفل الفني الذي أحيته فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو ماجد سرور، حرص على المشاركة عدد من المطربين كان في مقدمتهم الفنان علي الحجار، وهشام عباس الفنانة إيمان عبد الغني، والمطربين الشباب أحمد محسن، وهند عمر، فضلًا عن مشاركة عازفة الفلوت رانيا عمر، وتضمن برنامج الحفل عددًا من ألحان الموسيقار عمار الشريعي.

واختتم الحفل بإهداء أسرة عمار الشريعي درعًا تذكاريًا وشهادة تقدير لرحلة عطاء فنية طويلة، وتسلمها نجله مراد من رئيس المركز إيهاب فهمي.

وفي أثناء الحفل أبلغ عدد من الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين بمنعهم من دخول الحفل رغم وجودهم أمام الأبواب قبل موعد المقرر، وفي المقابل أرجع رئيس المركز قرار إغلاق الأبواب إلى الحفاظ على سلامة الجميع، وقدم اعتذارا من على خشبة المسرح لمن لم يتمكنوا من دخول للمسرح.