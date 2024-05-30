فرقة المواجهة والتجوال تعلن عن تحديد موعد اختبارات الأداء لعروضها المسرحية الجديدة

أعلنت إدارة فرقة المواجهة والتجوال، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، عن تحديد ميعاد اختبارات الأداء للعروض المسرحية التي سيتم إنتاجها قريبًا، وذلك في السادسة مساء 7 و8 يونيو المقبل، بالمسرح العائم بالمنيل. وأكدت إدارة الفرقة، أن الدخول سيكون بأسبقية الحضور، وأن من لم يتمكن من ملأ الاستمارة الإلكترونية سيكون متاح بمقر الاختبارات، استمارة ورقية للاختبار.

وكان أعلن مسرح المواجهة والتجوال، عن عودة العرض المسرحي "السمسمية"، على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل خلال الشهر المقبل، بعد نجاح جولة العرض في محافظات الوادي الجديد والعريش.

"السمسمية"، هو ثاني عروض مبادرة "وُلد هُنا"، التي تم إطلاقها مستهل يناير 2023، خلال خطة البيت الفني للمسرح، ومن إنتاج فرقة المواجهة والتجوال، والتي يديرها المخرج محمد الشرقاوي، وتحت رعاية رئيس الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

ويشارك في بطولة العرض الفنانين آسر علي، وإيمان مسامح وأحمد جمال وهيثم درويش، وسالي النمس وجاكلين سعد، وأحمد السيد ومريم سعيد وعبد الرحمن ال مرسي، ومحمد النمس ووسام مصطفى، وإياد القاضي وروجينا نادي وأشرف عبد الرؤوف والرؤية الموسيقية لهيثم درويش، وديكور وملابس سماح نبيل، ومكياج رحاب طايع وتصميم دعاية علي عبد الرحمن وفوتوغرافيا غريب النمر، والمخرجان المساعدان رحمة محمد ودنيا بكر، والمخرجين المنفذين عليا عبد الخالق وفاطمة عصمت وأحمد ماهر، وكتابة وإخراج سعيد سليمان.