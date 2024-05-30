وزير المالية: دعم البترول بدل ما أحطه في تانكات بنزين أحسن بيه المرتبات والصحة والتعليم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة البترول طلبت دعما بقيمة 225 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجديد 2024- 2025، مضيفا أن: «هذا الرقم الضخم للغاية يزاحم التعليم والصحة ويزاحم تحسين مستوى معيشة المواطنين».

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى تخصيص 155 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية بعد الزيادات الأخيرة القادمة من تحريك أسعار الخبز، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم إلى 180 مليار جنيه عند تسوية الموازنة.

وتابع: «هناك قطاعات تضغط بشكل كبير على الموازنة، نحتاج إلى الترشيد فيها لكي نستطيع توفير مساحة لقطاعات أخرى»، مشيرا إلى أن الضغوط التي تعرضت لها مصر؛ نتيجة التضخم وارتفاع تكلفة التمويل أثرت على بنود مختلفة في الموازنة.

وأوضح أن مصر تعد من أرخص دول العالم في تكلفة المواد البترولية، قائلا: «مصر من أرخص 3 دول في العالم في تكلفة المواد البترولية، وهو ما يساعد على التهريب وزيادة الطلب لو فعلا هناك تهريب أو استهلاك أكثر، وهذا يعني تخصيص عملة صعبة أكبر وزيادة الدعم، هذه دائرة مؤذية جدًا للموازنة والمواطن».

وختم وزير المالية قائلا: «بالعكس ممكن تقول لي طيب وفر أنت هذا المبلغ، وعيد توزيعه لتحسين مرتبات الموظفين، وزيادة معاشات تكافل وكرامة والصرف على التعليم، والصحة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بدل من أحطه في تانكات البنزين، وتقول لي أنا مطلوب مني أخصص هذا الرقم الكبير».