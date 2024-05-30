فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

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بدأت فترة تسجيل المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة خلال نحو شهر.

ومن أجل التسجيل، يتعين على المرشحين الحضور لوزارة الداخلية خلال الخمسة أيام المقبلة.

ويذكر أنه تم الدعوة لإجراء الانتخابات المبكرة بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الجاري.

وبمجرد تسجيل جميع المرشحين، سوف يقرر مجلس صيانة الدستور خلال أسبوع من المناسب أيدولوجيا لمنصب الرئيس.

ويعد المجلس هيئة رقابية قوية تتألف من رجال دين ومحامين.

وغالبا ما كان يتم استبعاد الساسة من معسكر الإصلاحيين من الانتخابات الرئاسية.

وبعد ذلك، سوف يكون أمام المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور أسبوعان للقيام بحملاتهم الانتخابية.

وفي حال لم يحصل أي مرشح على أغلبية مطلقة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في 28 يونيو المقبل، سوف يتم إجراء جولة إعادة بعد أسبوع.