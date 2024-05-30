بدعوة من الرئيس شي جينبيغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 28 إلى 31 مايو 2024.

شملت الزيارة عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني، بالإضافة إلى لقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية. وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

شهدت العلاقات بين مصر والصين تطورًا ملحوظًا خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة التي تعزز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين/ فيما يلي نظرة مفصلة على أبرز هذه المشروعات:



1. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز مشروعات التعاون بين مصر والصين. تعمل الصين على تطوير جزء كبير من هذه المنطقة، التي تهدف إلى تحويل قناة السويس إلى مركز صناعي وتجاري دولي. يشمل هذا المشروع إنشاء مصانع ومشروعات بنية تحتية متكاملة، تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.

2. العاصمة الإدارية الجديدة

تشارك الصين بشكل كبير في هذا المشروع من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، بما في ذلك حي الأعمال المركزي الذي يضم أطول برج في إفريقيا.

3. محطات توليد الكهرباء

في مجال الطاقة، قامت الشركات الصينية ببناء عدة محطات لتوليد الكهرباء في مصر، من أبرزها محطة توليد الكهرباء بالحمراوين التي تعمل بالفحم.

4. مشروعات النقل والبنية التحتية

تشمل التعاونات المصرية الصينية العديد من مشروعات النقل والبنية التحتية. من بين هذه المشروعات تطوير خطوط السكك الحديدية والموانئ، مما يسهم في تحسين شبكة النقل وزيادة كفاءتها.

5. المشروعات الزراعية والصناعية

في القطاعين الزراعي والصناعي، تعمل مصر والصين على تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تعزيز الإنتاج وزيادة التعاون التجاري. تشمل هذه المشروعات استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وتحسين طرق الري، بالإضافة إلى إقامة مصانع مشتركة تساهم في تنويع الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.

6. مشروعات الطاقة المتجددة

تتعاون مصر مع الصين في مجال الطاقة المتجددة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذه المشروعات تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يدعم جهود مصر في مكافحة التغير المناخي.

من بين هذه المشروعات إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 10 آلاف ميجا وات ليكون مماثل لمجمع بنبان للطاقة الشمسية.