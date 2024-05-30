الجزائر تعلن تحقيق 8 اكتشافات كبيرة من المحروقات منذ بداية العام

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، إن شركة " سوناطراك" المملوكة للدولة حققت ثمانية اكتشافات جديدة من المحروقات بجهودها الخاصة، مؤكدا أن شركة النفط الأمريكية شيفرون ستوقع قريبا عقدا لتطوير منجم كبير للمحروقات في الجزائر.

ووصف عرقاب، في حديث للتلفزيون الجزائري الرسمي، هذه الاكتشافات التي حققتها سوناطراك منذ بداية العام الحالي بـ" الكبيرة جدا" و" المهمة جدا"، وذكر أنها ستعطي إضافة كبيرة للاحتياطات الوطنية من المحروقات خاصة الغاز الطبيعي المهم جدا للاقتصاد الوطني.

ولفت أن هذه الاكتشافات تحققت في مواقع جديدة أهمها في محيط بشار وجنوب عين صالح وشمال جانت وجنوب إليزي وشرق ورقلة (جنوبي البلاد).

من جهة أخرى، أكد عرقاب، أن مناخ الاستثمار في الجزائر جذاب للغاية وقانون المحروقات في الجزائر يعمل بمقاييس عالمية وبدأ العمل به عام 2020، مشيرا إلى أنه أعطى ثماره في عدة عقود مع شركات عالمية كبرى مثل إكوينور النرويجية وإيني الإيطالية ومؤخرا أوكسيدونتال بيتروليوم الأمريكية إكسون موبيل.

وكشف عرقاب، ان شركة النفط الأمريكية شيفرون ستوقع قريبا عقدا مع سوناطراك لتطوير حقل كبير للمحروقات في الجزائر.

وأوضح أن الهدف الرئيسي الآن هو تطوير الانتاج وزيادته، لافتا إلى أن الجزائر تستهدف في الفترة القليلة المقبلة رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي من 137 مليار متر مكعب من الغاز سنويا حاليا إلى 200 مليار متر مكعب سنويا بطلب من رئيس البلاد عبد المجيد تبون.