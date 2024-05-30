جامعة مصر التكنولوجية: مقترح بإنشاء مركز تدريب فني للسيارات الكهربائية بالتعاون مع الشركات الكورية المتخصصة

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انعقد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية بمقر الكلية التكنولوجية بالفيوم المشرف عليها صندوق تطوير التعليم لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية أهمها متابعة انتظام سير أعمال الامتحانات بكليات ومدارس الجامعة والإلتزام بضوابط أداءها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، والتأكيد علي سرعة الانتهاء من عملية التصحيح وظهور نتائج الطلاب عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.

ووافق مجلس الجامعة علي مقترح إنشاء مركز تدريب فني للسيارات الكهربائية والهجين بالكلية التكنولوجية بالقاهرة بالتعاون مع الجانب الكوري والشركات الصناعية الكبري المتخصصة في هذا المجال، وتطوير الورش لتطابق مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل، وتم تكليف الإدارة الهندسية بإعداد الرسومات الهندسية الخاصة بمركز التدريب.

وكذلك وافق مجلس الجامعة علي مخاطبة الجهات المعنية لانشاء وحدة حسابية للجامعة تمهيداً لاستقلالها المالي كونها هيئة اعتبارية عامة.

ووافق المجلس على إنشاء وحدة الإحصاء لحصر المنشأت والكليات والمدارس التابعة للجامعة.

وكذلك وافق المجلس على إنشاء وحدة حقوق الانسان، وناقش المجلس المقترح الخاص بأعداد الطلاب المقبولين للعام الجامعي 2024 / 2025 بكليات الجامعة.

واختتم المجلس جدول أعماله بمناقشة جداول التدريب الصيفي للطلاب بكافة البرامج بمختلف كليات الجامعة، والموافقة على مقترح انشاء مركز دعم التكنولوجيا والابتكار بالكلية التكنولوجية بالقاهرة وعرض ومناقشة اللائحة الداخلية للمركز ، وكذلك وضع آليات لجذب الطلاب الوافدين وتحديد المصروفات الدراسية لهم.

جدير بالذكر أن جامعة مصر التكنولوجية الدولية هي إحدى مشروعات صندوق تطوير التعليم، والتي تعد استدامة لمشروع المجمعات التكنولوجية التي أنشأها الصندوق بكل من مجمع الأميرية والفيوم وأسيوط وأبو غالب، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء الجامعة كهيئة مستقلة ومقرها مجمع الأميرية للتعليم التكنولوجي بالقاهرة، ويشرف صندوق تطوير التعليم عليها، وتخضع لوزارة التعليم العالي كجامعة تكنولوجية تحقق قيمة مضافة إلى الجامعات التكنولوجية المصرية التي أنشأتها وزارة التعليم العالي وهم ١٠ جامعات تكنولوجية.