قيادي في حماس: نرفض العودة إلى المفاوضات قبل إيقاف إسرائيل عملياتها العسكرية

قال قيادي في حركة حماس، إن الحركة ترفض العودة إلى مفاوضات التهدئة في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، قبل توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

ونوه في تصريحات لفضائية «الشرق» للأخبار، مساء الخميس، أن «الوسطاء تسلّموا مقترحًا إسرائيليًا جديدًا لكن الحركة أبلغتهم أنها لن تتسلّمه».

وأشار إلى أن «الحركة لا تتوقع أي اقتراح جدي من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي يستخدم المفاوضات غطاء لمواصلة المجازر في غزة».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ237 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 53 شهيدًا و357 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفًا و224 شهيدًا و81 ألفًا و777 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.