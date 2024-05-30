تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو بنسبة طفيفة خلال أبريل الماضي

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أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو بنسبة هامشية خلال أبريل الماضي.

وانخفض معدل البطالة إلى 6.4% في أبريل الماضي بعدما بلغ 6.5% في مارس الماضي.

وأظهرت البيانات تراجع عدد العاطلين بواقع 100 ألف شخص مقارنة بمارس الماضي.

وفي نفس الوقت، انخفض عدد العاطلين بواقع 101 ألف مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب من 14.3% إلى 14.1% في أبريل الماضي.

وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 6% في أبريل الماضي بدون تغيير مقارنة بمارس الماضي.