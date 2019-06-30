20% نموا فى ودائع وقروض «الزراعى المصرى» نهاية العام المالى

ارتفع حجم الودائع بالبنك الزراعى المصرى فى نهاية العام المالى الجارى إلى 55 مليار جنيه، بمعدل نمو 20%، تبعا لتصريحات تامر جمعة نائب رئيس البنك.

أضاف جمعة لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان محفظة القروض بالبنك ارتفعت إلى 30 مليار جنيه بمعدل نمو 20% بنهاية العام المالى 2018ــ 2019.

«تستحوذ محفظة القروض الصغيرة والمتناهية الصغر على 60% من اجمالى محفظة البنك» ــ قال جمعة، مشيرا إلى أن البنك قام بنسبة متطلبات تدعيم المخصصات.

و فى اطار خطط تطوير البنك يدرس «الزراعى المصرى» عروضا من الشركات المتخصصة فى نظام تكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك، كما جار تدعيم البنك بعناصر فعالة ومؤهلة، تبعا لتصريحات جمعة.

وقال إن مديونيات مصرفه المستحقة لدى وزارة المالية تبلغ 3 مليارات جنيه، بخلاف المديونيات الجديدة الناتجة من فروع دعم القروض التى يمنحها البنك للمزارعيين

مشيرا إلى وجود تفاهم كامل مع وزراة المالية بوضع آلية لسداد مستحقات البنك الذى تعول عليه الدولة فى تحقيق الشمول المالى ودوره فى تحقيق التنمية الزراعية والريفية وتمويل الزراعات التعاقدية. وتعود هذه المديونيات إلى مبادرات إسقاط المديونيات على صغار الفلاحين فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كما تدعم وزارة المالية القروض الزراعية للفلاحين من البنك الزراعى بفائدة 5% بهدف دعم خطة وزارة الزراعة والدولة فى دعم قطاع الزراعة. وقال جمعة إن الدعم المالى الذى حصل عليه البنك من البنك المركزى يعد بمثابة تعويض ومساندة عن تأخر حصول البنك عن مستحقاته لدى الدولة ممثلة فى وزارة المالية. وحصل البنك الزراعى المصرى على 10 مليارات جنيه ودائع مساندة من البنك المركزى لمدة 20 عاما لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك.

واشار جمعة إلى تواصل البنك مع مؤسسات دولية للحصول على الدعم الفنى متمثلا فى التدريب العملى والنظرى، بالإضافة إلى دعم مالى لإعادة إقراضه، حيث ما زال البنك فى مفاوضات مع هذه المؤسسات.

ويمتلك البنك حوالى 1210 فرعا منتشرا فى المدن والقرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية.