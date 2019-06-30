بنك مصر يقوم بتسوية مديونية مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر

وقع الثلاثاء الماضى رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الاتربى عقد تسوية مديونية مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وقد قام بالتوقيع عن مؤسسة دار التحرير رئيس مجلس الإدارة سعد سليم، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر حسام عبدالوهاب ورئيس قطاع معالجة الديون أحمد إبراهيم، ولفيف من قيادات البنك ومؤسسة دار التحرير والهيئة الوطنية للصحافة.

هذا وقد جاء ذلك انطلاقا من دور بنك مصر الرائد باعتباره مؤسسة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها فى تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وحرصا من البنك على الوقوف بجانب المؤسسات الصحفية الوطنية التى لها باع وتاريخ طويل مثل مؤسسة دار التحرير، علما بأنه قد تم مسبقا الانتهاء من التوصل لتسويات لديون جميع المؤسسات الصحفية الوطنية التى توجد لديها مديونيات طرف بنك مصر.

وقد تمت هذه التسوية حرصا من البنك على النهوض بأوضاع مؤسسة دار التحرير وتحقيق الاستقرار المالى لها، ومساهمة منه فى قيامها بدورها الثقافى والتنويرى كأحد أهم روافد الثقافة المصرية بعد التخلص من عبء ملف الدين الذى ظل معلقا منذ سنوات طويلة.