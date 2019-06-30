نقيب الفلاحين: الدولة تنفذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بشكل رادع وفوري

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن إزالة الدولة التعديات على الأراضي الزراعية يتم تنفيذها بشكل فوري ورادع وصارم، لافتًا إلى إزالة 8 آلاف فدان تم التعدي عليهم.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء السبت أن هناك 140 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية في الوقت الحالي، موضحًا أن التعدي على الأراضي ليس بالبناء فقط، ولكن بالتجويف أو التبوير والاستخدام في غير الأغراض الزاعية مثل البناء وغيرها.



وتابع: «الأرض الزراعية لا تعوض وهذا الشكل الرادع في إزالة المخالفات ومن أكبر إنجازات ثورة 30 يونيو، حيث زادت التي زادت نسبة التعدي عليها بعد ثورة يناير2011، وكان الفلاح يبيعها لارتفاع سعرها في ذلك الوقت، وتدهور الزراعة».