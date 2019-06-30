الإصابة تحرم منتخب تونس من أيمن بن محمد أمام موريتانيا

تأكد غياب أيمن بن محمد ظهير أيسر المنتخب التونسي عن مواجهة الفريق المرتقبة أمام نظيره الموريتاني بعد غد الثلاثاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.

وخضع بن محمد لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية، حيث أثبتت معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة، مما يستوجب إراحته لمدة أربعة أيام على الأقل، وهو ما يعني غيابه عن لقاء موريتانيا.

وبات أيمن بن محمد ثاني لاعب يتأكد غيابه عن المنتخب الملقب بـ(نسور قرطاج) في المباراة التي ستجرى بملعب السويس الجديد، بعد لاعب الوسط غيلان الشعلالي الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

وعقب تعادله 1 / 1 مع منتخبي أنجولا ومالي في الجولتين الماضيتين، بات يتعين على المنتخب التونسي الفوز على نظيره الموريتاني، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه، من أجل اقتناص بطاقة الترشح لدور الستة عشر في البطولة.

ويحتل منتخب تونس، الفائز باللقب عام 2004، المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بفارق نقطتين خلف المنتخب المالي (المتصدر)، فيما يتفوق بفارق الأهداف على منتخب أنجولا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.