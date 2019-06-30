«فوهة بركانية بالحديقة» تُجبر أسرة نيوزيلندية لترك منزلها

أُجبرت عائلة نيوزيلندية على ترك منزلها في بلدة روتوروا بالجزيرة الشمالية بنيوزيلندا، بعد ظهور فوهة طينية في حديقتهم، والتي تبين أنها فوهة بركانية مصغرة من الطين اللزج المغلي.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، استيقظت سوزان جيدي، مالكة المنزل، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الماضي، معتقدة أن زلزالاً ضرب المنطقة، إثر إهتزازات شديدة متكررة أصابت منزلها.

وسردت جيدي -لمحطة الأخبار المحلية- أنها مع استمرار الاهتزاز، ذهبت إلى مطبخها للتحقق من الأمر، وعندما نظرت من النافذة تفاجئت بدخان "كثيف" يخرج من الأرض.

وبحلول الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي، أصبحت فوهة الطين أكبر بكثير، وقال مجلس بحيرات روتوروا إنه لاحظ أيضًا بعض الانهيارات الأرضية في المنطقة.

نُقلت جيدي وعائلتها من العقار كإجراء وقائي، حيث استمر الدخان والفقاعات والفوهة التي ابتلعت أرضية الحديقة الرطبة في النمو، وبحلول الخميس الماضي، بدأت تبتلع جراج المنزل.

وقالت تاهوماراما فيرهول، إحدى جيران العائلة -لشبكة "سي إن إن"-: "لم أسمع الانفجار، لكن الدخان الهائل هو ما لفت انتباهي، فأعتقدت أنه حريق كبير، لكن مع الاقتراب لم يكن هكذا".

وأضافت تاهوماراما: "لقد اعتدنا على الانفجارات في منطقتنا، لكن حجم حوض الطين ضخم للغاية".

وقال مجلس بحيرات روتوروا في بيان له: "في الساعة الواحدة صباحا من يوم الثلاثاء 25 يونيو الماضي، تلقى المجلس تقريرًا يفيد بحدوث ضجيج كبير في البنك الذي يقع خلف منزل العائلة، في شارع ميد في واكاريواروا، نتيجة اهتزاز الأرض".

وقال المفتش المعني بالطاقة الحرارية الأرضية في مجلس بحيرات روتوروا، بيتر براونبريدج: "إن الدخان الكثيف ناتج عن تنفيس ضغط الفوهة وغليان الطين".

وأضاف: "في الوقت الحالي، ندعه يأخذ مجراه، لقد تم نقل العائلة من المنزل احترازيًا، وحرسنا الفوهة لمنع الناس من الاقتراب أكثر من اللازم".

وتقع جزيرة روتوروا على الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، وتشتهر بنشاطاتها الحرارية الأرضية، وقال مسئولو المجلس إنه كان هناك خط صدع يمتد عبر المنطقة وحدث مماثل في عام 2016.

لذلك أصدر المجلس تحذيراً للزائرين والسكان المحليين للبلدة أن "لا يمكن التنبؤ بالنشاط الجيولوجي، وعلى الرغم ظهور الأرض آمنة، إلا أنها غير مستقرة في الوقت الحالي، يرجى الانتباه للأطفال في جميع الأوقات".