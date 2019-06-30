أبرز 10 معلومات عن مهرجان «القراءة الكبرى» بمكتبة الإسكندرية

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تقدم مكتبة الإسكندرية للعام الـ12 على التوالي، مهرجان "القراءة الكبرى"، حيث يقام في شهر يونيو من كل عام، ويناقش من خلاله مجموعة من أبرز المؤلفات الأدبية والفنية العالمية، حيث يتم اختيارها بدقة من قبل القائمين على المكتبة، ويشارك في مناقشتها الجمهور.

وقد أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن بدء فعاليات المهرجان لعام 2019، بداية من 26 يونيو الحالي، وتستمر حتى شهر سبتمبر المقبل.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» أبرز 10 معلومات عن مهرجان "القراءة الكبرى".

• هو مبادرة للتعاون الثقافي العالمي لكلٍّ من وزارة الخارجية الأمريكية، والمؤسسة القومية للفنون والآداب.

• ويشارك في المشروع من الجانب المصري كلٌّ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجمعية المصرية لمصادر التعليم E-ERA، ومكتبة الإسكندرية.

• يتضمن البرنامج إقامة المحاضرات والندوات وعروض الأفلام.

• يضم البرنامج قراءات مسرحية ومسابقات أدبية وفنية عالمية.

• يشارك فيها كل من: مؤسسة خدمات المتاحف والمكتبات بواشنطن.

• يُختار فيه عمل أدبي ليتم مناقشته بشكل إبداعي مميز من قبل الجمهور العام.

• يُقام في شهر يونيو من كل عام بمقر المكتبة بالإسكندرية.

• يعد عام 2019 هو العام الـ 12 على التوالي الذي يُقام فيه البرنامج.

• يشارك بالمهرجان فئة الشباب بدءا من 16عام.

• تم اختيار مسرحية "الأبواب المقفلة" للروائي جان بول سارتر لمناقشتها هذا العام.