ضبط مائتي طن مستلزمات إنتاج أعلاف دواجن وأسماك غير صالحة بمصنع بالأسكندرية

تمكنت شرطة التموين بمحافظة الأسكندرية خلال حملاتها لضبط السلع الفاسدة ، ومكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط المدير المسئول عن مصنع أعلاف دواجن، وأسماك، لحيازته مائتي طن مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي غير صالح للاستخدام، داخل المصنع.

وكانت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية أفادت بقيام المسئولين عن مصنع لصناعة الأعلاف، كائن بدائرة قسم شرطة "برج العرب" غرب المدينة، بمزاولة نشاط غير مشروع في إنتاج أعلاف الدواجن، واستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستخدام في تصنيع الأعلاف، وإعادة تدوير وتعبئة أعلاف الأسماك منتهية تاريخ الصلاحية داخل عبوات جديدة، مدون عليها تاريخ جديد بالإنتاج والصلاحية ، وطرحها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المصنع، وضبط المدير المسئول و كمية وزنها 201 طنا من أعلاف تسمين الدواجن والأسماك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والتحفظ على المضبوطات .