نتنياهو: في الوقت الذي نطبع فيه علاقاتنا مع الدول العربية تدريجيا يصمم الفلسطينيون على مواصلة الصراع

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن استيائه من مقاطعة الجانب الفلسطيني لورشة المنامة التي عقدت الأسبوع الماضي، في إطار خطة السلام المطروحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف إعلاميًا بـ«صفقة القرن».

وقال «نتنياهو» -في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الأحد-: «في الوقت الذي نتقرب فيه من الدول العربية ونطبع تدريجيًا علاقاتنا معها، وفي الوقت الذي رحبنا فيه بالمؤتمر الذي عقد في البحرين، الذي سعى قبل كل شيء إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي عند الفلسطينيين، وفي المنطقة، هاجم الفلسطينيون المؤتمر بشراسة، بشكل يناقض مصالحهم».

وعقب: «هناك شيء واحد يبرز من هذا، وهو أن الفلسطينيين مصممون على مواصلة الصراع، مهما كان الثمن، بما في ذلك رفاهية الفلسطينيين أنفسهم».

وتابع أن «من يريد السلام، لا يتصرف هكذا، ونحن، خلافًا لهم نواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع العالم العربي».

وانطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء الماضي، أعمال ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد من الدول العربية من ضمنها مصر، في إطار خطة السلام التي تطرحها الولايات المتحدة لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

https://twitter.com/Israelipm_ar/status/1145261631296933888