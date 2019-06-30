وكيل تموين الإسكندرية ينفي ما تردد من غلق معظم المخابز آخر يومين من كل شهر

نفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المحاسب محمد سعد الله، اليوم /الأحد/ ماتردد عن غلق معظم المخابز آخر يومين من كل شهر.

وقال - في بيان له - إن طلب الشراء على الخبز في آخر يوم من كل شهر لا يجد إقبالا نظرا لشراء المواطنين احتياجاتهم من الخبز قبل هذا اليوم تمهيدا لصرف النقاط والتي تبدأ في الصرف خلال اليوم التالي وهو الأول من كل شهر.

وأوضح أنه طبقا لتعليمات وزير التموين وحفاظا على المال العام يتم السماح لبعض المخابز بأن تتقدم بطلب صيانة شهري في هذا اليوم إلى الإدارة التموينية المختصة.

وتقوم الإدارة بفحصة والموافقة عليه وفقا لاحتياجات المنطقة وعدد المخابز بها ولا تسمح للتوقف للصيانة إلا لعدد محدود من المخابز و بقية المخابز تعمل بصورة طبيعية.

وأشار سعد الله إلى أن المخبز الذي يقوم بالغلق دون الرجوع إلى الإدارة التموينية تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.

وأضاف أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية للإدارات التموينية للتأكد من توافر الخبز للمواطنين وعدم وجود أي نقص لاحتياجات المواطن من الخبز المدعم.