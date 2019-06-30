أكد كبير أطباء مركز أكتوبي الطبي بكازاخستان، رستم إساييف، على أن مريضه البالغ من العمر 41 عامًا، "ألكسندر "، لم تهاجمه دببة أبدًا، ولكنه مريض يعانى من الصدفية المزمنة ومضاعفات أخرى.



وخلال الأسبوع الماضي، نشرت العديد من وسائل الإعلام حول العالم، مقطع فيديو يفترض أنه يظهر رجلاً مصابًا بجفاف شديد وكسور وجروح في جميع أنحاء جسده يدعى ألكسندر عثر عليه في كهف في منطقة توفا الروسية من قبل مجموعة من الصيادين، وأكدت وسائل إعلام روسية أن أحد الدببة قام باحتجازه لمدة شهر، ما أدى إلى إصابة الضحية بكسر في الظهر واضطراره إلى شرب بوله طول هذه الفترة.



وكان موقع "Eadaily" الروسي قد نشر الثلاثاء الماضي مقطع فيديو يظهر ضحية مصابة بكسر في العمود الفقري وإصابات خطيرة في الجسم. ونقل عن الرجل قوله "الدب حفظني كغذاء في وقت لاحق".



إلا أن القصة ما لبثت أن تكشفت حقيقتها، حيث بينت الأصوات في خلفية الفيديو حديثا باللغة الكازاخية، ولم تكن لهجة مدينة توفا الروسية وهي المنطقة التي يُفترض أنه عثر على الضحية فيها، وأيضا نفت المستشفيات الواقعة في منطقة توفا الجبلية أن ألكسندر تم علاجه لديها.



وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، قام باحثون مستقلون بالتنقيب وراء القصة، وتواصلوا مع كبير الأطباء في مركز أكتوبي الطبي في كازاخستان، الذي أكد على أن الرجل المسمى بــ"ألكسندر ف" كان مريضا لديه.



وقال إساييف إنه تم تصوير الرجل بطريقة غير قانونية، من قبل المسعفين، وعرضت اللقطات على شبكة الإنترنت، متعهدًا بالعثور على المسئولين وفصلهم من العمل، من الواضح أنهم كانوا من موظفينا، وربما قاموا بارسال الفيديو إلى بعضهم البعض ثم انتشر بعد ذلك، كما يحدث في كثير من الأحيان.



وأضاف: "بصفتي كبير الأطباء هنا أقول لك إن هذا هو رجلنا، ليس من توفا ولا من أي مكان آخر في روسيا، وألكسندر هو أحد سكان مدينة أكتوبي في كازاخستان، وقد تم علاجه بالمستشفى، وخرج في نهاية هذا الأسبوع، في رعاية والدته. وقد كان ألكسندر طريح الفراش بالمنزل، يعاني من الاكتئاب واللامبالاة، ولم يكن يريد العيش، وقد أهمل علاج الصدفية، فتم إحضاره إلينا".



وكان الكسندر قد تخرج من جامعة ولاية أكتوبي في عام 1998، حسب تأكيدات جيرانه، وكانت مجموعة محلية تبحث عن المفقودين قد قالت منذ نشر الفيديو إن الرجل من أكتوبي وليس توفا.