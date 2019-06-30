مسؤول في أونروا: رصدنا زيادة بحالات الاكتئاب والانتحار والحالات النفسية في غزة

قال مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الأحد إن الوكالة ترصد تفاقما في حدة المشكلات الاجتماعية في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007.

وذكر مسؤول أونروا في غزة ماتياس شمالي، خلال لقاء مع الصحفيين، أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غزة يستمر في التغير إلى الأسوأ بسبب دخول العام الثالث عشر للحصار الإسرائيلي".

وقال شمالي إن "البطالة تزداد والاقتصاد هنا في غزة ينهار والتجارة الحرة غير قادرة على العمل، والسبب الرئيسي الحصار الإسرائيلي".

وأضاف: "نشعر بالقلق البالغ حول التآكل الحاصل في غزة والمشاكل الاجتماعية، ومراكزنا الصحية ترفع تقارير تتعلق بزيادة حالات الاكتئاب والانتحار والحالات النفسية وتعاطي المخدرات".

وأكد شمالي، على مطلب الأمم المتحدة بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة حتى يتمكن الناس من العمل والحصول على دخل يغنيهم عن المساعدات ويوفر لهم الحياة الكريمة.

وتناول المسؤول في أونروا ما تعانيه الوكالة من أزمة مالية في موازنتها السنوية، قائلا إنها تهدد استمرار صرف مساعدات غذائية لسكان القطاع فضلا عن خطر إغلاق مدارسها قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب مسؤولين في أونروا، فإن موازنتها للطوارئ والأساسية، التي تعتمد كليا على التبرعات، لهذا العام تبلغ 1.2 مليار دولار للمناطق الخمس فيما لدى الوكالة حاليا أموالا ووعود بقيمة 600 مليون دولار.