محافظة القليوبية تفتح الحدائق مجانا احتفالا بذكرى «30 يونيو»

شهدت محافظة القليوبية احتفالات بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة، حيث شارك رؤساء المدن، المواطنين، الاحتفالات من خلال تشغيل الأغاني الوطنية و"الدي جي" في الشوارع والميادين العامة.

كان الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية قد قرر فتح أبواب الدخول لجميع الحدائق المقامة بالمراكز والمدن والأحياء أمام المواطنين اليوم الأحد بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وقال مرزوق إن ثورة 30 يونيو كانت ضربة قاسمة لمخططات أجنبية لتقسيم الدولة، حيث خرج الشعب المصري يدًا واحدة تحت قيادته لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ووقف العالم ينظر لقدرات المصريين وكيف استطاعوا أن يحققوا ما كان يعتبر مستحيلا.

كما وجه محافظ القليوبية، رؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات، بالاستعداد للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة، حيث قامت مجالس المدن والمراكز والأحياء منذ الصباح الباكر بتعليق الأعلام والزينة ووضع البانرات، وكذلك تشغيل "الدي جي".