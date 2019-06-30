«الكويت الوطنى» يضخ 100 مليون جنيه قروضا شخصية الربع الأول من العام

سجلت محفظة القروض الشخصية ببنك الكويت الوطنى مصر 3.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول مقابل 3.4 مليار جنيه فى نهاية 2018 بارتفاع 100 مليون جنيه.

وبلغت اجمالى خطابات الضمان التى اصدرها البنك 3.7 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه فى نهاية 2018.

وقام البنك بفتح اعتمادات مستندية بحوالى مليار جنيه مقابل 2.1 مليار فى نهاية العام الماضى.

وحقق البنك أرباحا صافية قدرها 510 ملايين جنيه مصرى حتى نهاية الربع الأول من العام 2019، مقارنة مع 496 مليون جنيه مصرى فى الفترة نفسها من العام الماضى، بنمو بلغ 2.8 % على أساس سنوى.

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 18.25% لتبلغ 70.37 مليار جنيه مصرى كما فى نهاية مارس 2019، وذلك بالمقارنة مع 59.51 مليار جنيه مصرى فى نهاية الربع الأول لعام 2018. كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 20.58 % لتبلغ 53.07 مليار جنيه مصرى، مقارنة مع 44.01 مليار جنيه فى نهاية الربع الأول لعام 2018. فيما ارتفع صافى قروض وتسهيلات العملاء مع نهاية مارس 2019 بواقع 5.34% لتبلغ 37.68 مليار جنيه مصرى مقارنة مع 35.77 مليار جنيه فى نهاية الربع الأول لعام 2018.