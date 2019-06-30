وزارة الطيران تقترب من افتتاح توسعات مطار الغردقة الدولى

اقتربت وزارة الطيران من افتتاح توسعات مطار الغردقة الدولى بعد الانتهاء من عمليات التطوير الجارى تنفيذها، تبعا لتصريحات وزير الطيران.

وتفقد الوزير صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 واطمأن على إجراءات التأمين وانتظام التشغيل وانسيابية الحركة داخل المطار، خاصة أن مدينة الغردقة تشهد كثافة عالية فى الحركة السياحية الوافدة بمناسبة موسم الإجازات الصيفية وتزامنا مع وصول رحلات الطيران العارض لمناطق الجذب السياحى.

كما تابع الوزير آخر المستجدات وأعمال التطوير بمبنى الركاب رقم 2 والتى تشمل رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية وذلك تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة.

وفى نهاية الزيارة توجه بالشكر لإدارة المطار وجميع العاملين على الانتظام والإلتزام فى العمل ودورهم المشرف فى التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، بالإضافة إلى يقظة رجال الداخلية والاستعداد الكامل لتطبيق الإجراءات الأمنية على جميع المستويات.