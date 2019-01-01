توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تشهدها معظم أنحاء الجمهورية حاليًا، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن «درجات الحرارة ستتراوح طوال هذا الأسبوع ما بين 36 و37 درجة مئوية»، مشيرًا إلى أن «ارتفاع نسبة الرطوبة سيؤدي إلى زيادة شعورنا بحرارة الطقس».

وطمأن المشجعين ببطولة الأمم الإفريقية على حالة الطقس، قائلًا: «أثناء المباريات عادة ما يكون الطقس لطيفًا، ودرجات الحرارة منخفضة مقارنة بساعات النهار».