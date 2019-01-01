الإثنين 1 يوليه 2019 12:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المنتخب الأقوى في أول جولتين بأمم أفريقيا؟






النتـائـج تصويت

فيديو.. الأرصاد: استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري

نور رشوان
نشر فى : الأحد 30 يونيو 2019 - 11:43 م | آخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 11:43 م

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تشهدها معظم أنحاء الجمهورية حاليًا، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن «درجات الحرارة ستتراوح طوال هذا الأسبوع ما بين 36 و37 درجة مئوية»، مشيرًا إلى أن «ارتفاع نسبة الرطوبة سيؤدي إلى زيادة شعورنا بحرارة الطقس».

وطمأن المشجعين ببطولة الأمم الإفريقية على حالة الطقس، قائلًا: «أثناء المباريات عادة ما يكون الطقس لطيفًا، ودرجات الحرارة منخفضة مقارنة بساعات النهار».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك