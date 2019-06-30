ارتفعت استثمارات بنك كريدى اجريكول مصر فى اذون الخزانة بنهاية الربع الأول من العام الجارى بحوالى 800 مليون جنيه لتصل إلى 8.4 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه نهاية 2018.

ونجح البنك فى خفض الديون غير المنتظمة لتصل إلى 3% من إجمالى محفظة القروض وارتفعت محفظة القروض الجيدة لتصل إلى 57.8 % بنهاية الربع الأول مقابل 44.3 % بنهاية 2018.

كما ارتفعت محفظة القروض المشتركة لتصل إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2019 مقابل 3.1 مليار جنيه فى نهاية 2018 وبارتفاع 500 مليون جنيه.

وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية إلى 7 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2019، مقابل 6.8 مليار جنيه بنهاية 2018.

وسجلت القروض الشخصية 5.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2019، مقابل 5.8 مليار جنيه بنهاية 2018.

وسجلت بطاقات الائتمان للبنك 918.7 مليون جنيه بنهاية مارس 2019، وسجلت الحسابات الجارية المدينة 73.7 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

قال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، إن البنك حقق صافى ربح قدره 701.6 مليون جنيه بنهاية الربع الأول، بزيادة 33.7٪ مقارنة بالربع الأخير من 2018 و15.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ما يعكس ثقة البنك فى الاقتصاد المصرى.

أضاف أنه وبدعم من التوقعات الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد المصرى وما ترتب على ذلك من زيادة فى الأنشطة التجارية، ارتفعت قيمة محفظة القروض لدى البنك خلال الربع الأول بنسبة 6.8٪ على أساس ربع سنوى و25٪ على أساس سنوى، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء وتعزيز الاقتصاد المصرى.

وقدم البنك منحة لبرنامج حاضنة «جسر» التكنولوجية التابع لمؤسسة مصر الخير، ويهدف البرنامج إلى دعم المبتكرين والمشروعات الناشئة فى مجال التكنولوجيا التى تركز على التحديات الاجتماعية فى مجالات المياه والطاقة والغذاء والصحة والتعليم، وتم تصميم البرنامج لدعم رواد الأعمال خلال المراحل المتعددة من دورة الابتكار، بدءًا من طرح الأفكار والنماذج الأولية وحتى إنشاء المنتجات ذات القيمة السوقية وإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة.