«الاتصالات»: مصر استحوذت على 22% من الاستثمارات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مصر استحوذت على 22٪ من اجمالى الاستثمارات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال عام 2018 بزيادة بلغت 7% عن عام 2017، مشيرا إلى مصر أسرع البلدان نموا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث مناخ ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة.

وتقوم حاليا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الادارية الجديدة على أحدث التقنيات العالمية، والتى ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال.

وأضافت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يعمل كقطاع عرضى لتمكين جميع قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمى من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالتعاون مع جميع اجهزة ومؤسسات الدولة والتى من أبرزها تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية الذى يربط أكثر من 70 قاعدة بيانات من أجل توفير منصة تضمن تنظيم وتبادل المعلومات بين جهات الدولة بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمواطنين؛ مؤكدا على الجهود التى تبذلها الوزارة لتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار واللازمة لإقامة مجتمع رقمي؛ من خلال توفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية ومنتشرة فى ربوع الوطن، والسعى نحو تطوير منظومة حماية أمن الفضاء السيبرانى، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والأطر التنظيمية العالمية فى هذا المجال، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واعداد قانون حماية البيانات الشخصية وقانون التجارة الالكترونية.

وكان وزير الاتصالات خلال مشاركته فى فاعليات الدورة الـ22 للمنتدى الاقتصادى العربى الألمانى ببرلين ضمن الوفد الوزارى المصرى أكد على أن مصر لديها مقومات ومزايا تنافسية تجعلها شريكا مثاليا للمؤسسات والشركات الألمانية للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط فى ظل الدور الريادى الذى تشرف به مصر على الصعيد الأفريقى كرئيس للاتحاد الأفريقى لعام 2019، والعلاقات المتميزة مع الدول العربية؛ مشيرا إلى قيام ٢٤ شركة مصرية، بالإضافة إلى الشركات الاجنبية العالمية العاملة فى مصر بتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى ألمانيا فى مجالات البرمجيات وتطبيقات المحمول، وتصميم الالكترونيات، والاستشارات والتدريب، والتسويق الرقمي؛ داعيا إلى مزيد من التعاون المشترك والاستثمارات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى ظل توافر العديد من المقومات ومنها موقعها الجغرافى وتوافر الكوادر الشابة المتميزة، بالإضافة إلى الاصلاحات التى قامت بها الحكومة والحوافز التى يقدمها قانون الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي.