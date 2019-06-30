جمعية الصليب والهلال الأحمر: فرار 15 ألف شخص من الثورات البركانية بغينيا

كشف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، أن 15 ألف فروا من منازلهم في (بابوا) غينيا الجديدة شمالي البلاد، بسبب الثورات البركانية.

وأوضح الاتحاد - في بيان، حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم الأحد - أن حوالي 3 آلاف و775 شخصًا قد فروا من ثوران بركاني بجزيرة (المنام) بالإضافة إلى 11 ألفا و47 آخرين من جبل (مونت أولاون) ولجأوا إلى مراكز لجوء.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد في (بابوا) غينيا الجديدة أوديا ريجمي، أن جمعية الصليب في البلاد وحكومات المحافظات ومراكز إدارة الكوارث، قد نقلوا إمدادات الطوارئ إلى مراكز اللجوء، مشيرًا إلى أنه لم يتضح متى سيتمكن سكان المناطق من العودة إلى ديارهم.

وأشارت (الشبكة) إلى أن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارب، قد زار مراكز اللجوء في منطقة (أولاون) اليوم، منوهة إلى تصريحاته السابقة بأنه سيرسل قوة الدفاع لتقديم يد العون.

ولفتت إلى أن جبل (مونت أولاون) قد ثار بصورة مفاجأة الأربعاء الماضي، حيث أطلق عمود من الرماد البركاني على بعد 18 كم في الهواء، بينما اندلع بركان من جبل بجزيرة منام القريبة من المنطقة أول أمس الجمعة حيث تدفقت الحمم البركانية أسفل منحدراته.. موضحة أنه لم ترد أي تقارير بشأن وقوع خسائر في الأرواح، غير أن ثوران البركانين دمرا منازل ومزارع وآبار، كما بقى سكان المنطقة بلا غذاء ولا ماء وعرقلت أعمدة الرماد البركاني حركة سير الرحلات الجوية المحلية.