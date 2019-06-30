رئيس ألمانيا يرى أن بلاده لم تعد رائدة في حماية المناخ

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن رأيه في أن ألمانيا لم تعد رائدة في أمور حماية المناخ ومكافحة تغير المناخ.

وأكد شتاينماير في مقابلة مع القناة الثانية الألمانية (زد دي إف) من المقرر بثها في وقت لاحق مساء اليوم الأحد، أنه من المهم أولا في الوقت الحالي "أن نصير كذلك من جديد، وثانيا أن نريد أن نصير كذلك".

وشدد الرئيس الألماني على ضرورة القرارات السياسية لتحقيق ذلك، وأكد أنه يتعين على ألمانيا أن تكون ممتنة حقا لحركة مظاهرات "أيام الجمعة من أجل المستقبل" التي ينفذها الشباب من أجل المطالبة بحماية المناخ، لكونها تذكرها بهذا الدور الريادي وتحثها بقوة على إعادة توليه.

وأضاف الرئيس الاتحادي أن طريق ألمانيا في حماية المناخ كان صائبا من حيث المبدأ، وقال: "ما يدعو إليه الشباب، يتعين علينا السير فيه على نحو أكثر إصرارا وأكثر سرعة".

وأكد شتاينماير أيضا أهمية أن يتسنى للأوساط السياسية حماية البيئة على أساس اقتصاد مسقر ودون اضطرابات اجتماعية.