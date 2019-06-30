الحاج ضيوف: إفريقيا محظوظة بملاعب مصر في كان 2019

أشاد الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال السابق، بتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأحد بستاد القاهرة حضره مجموعة من أساطير كرة القدم الإفريقية من بينهم الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، وصامويل إيتو نجم الكاميرون الأسبق.

وقال ضيوف في المؤتمر الصحفي:"التنظيم ممتاز، نحن محظوظون بوجود مثل تلك الملاعب وأماكن التدريب، لقد شاهدنا مباريات رائعة وحظينا بأوقات سعيدة هنا في مصر".

وأضاف:"مستوى الدور الأول كان جيد جدًا، ولدينا 4 منتخبات تأهلت بالفعل إلى دور الـ16 قبل الجولة الأخيرة، وهو ما يثبت مدى قوة البطولة والمنتخبات في مرحلة المجموعات، ولقد شاهدت منتخبات مثل موريتانيا تستحق التحية على ما يقدموه بعدما تطوروا بدرجة كبيرة".

وأتم نجم ليفربول الأسبق:"هناك العديد من المنتخبات التي فاجئتني مثل أوغندا، واهنأهم على ما وصلوا إليه من مستوى وأعتقد أن مباراتهم اليوم أمام مصر ستكون رائعة".