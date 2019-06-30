عمرو أديب: أعرف ناس بتخاف من ظلها شاركت في 30 يونيو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ثورة 30 يونيو كانت معجزة بكل المقاييس، لافتًا إلى انتصار الشعب المصري على جماعة الإخوان الإرهابية التي حلمت بحكم البلاد لمئات السنوات.



وأشار خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس السبت، إلى دعم الجيش المصري للشعب في 30 يونيو وكذلك مساندة المواطنين لبعضهم البعض، متسائلًا: «لو كان حد باعنا كان الوضع يبقى عامل ازاي؟».



وتابع: «انا كنت أعرف ناس بتخاف من ظلها نزلت هي وعيالها عشان تشارك في 30 يونيو»، مستطردًا: «كلمة حق للتاريخ الشعب كان محترمًا لو كان خذل البلد والجيش ومنزلش يوم 30 تخيلوا كان ممكن يحصل إيه! لكن الشعب لم يخذلنا».



وتحتفل مصر اليوم الأحد، بحلول الذكرى السادسة على ثورة 30 يونيو، التي أقيمت بمختلف محافظات الجمهورية ضد حكم الإخوان.