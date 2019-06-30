كيم: زيارة الرئيس الأمريكى تعبير عن استعداده للعمل صوب مستقبل جديد

قبيل لقاء مغلق استغرق نحو 50 دقيقة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، خطا الرئيس الأمريكى نحو 20 خطوة فى الأراضى الكورية الشمالية برفقة زعيمها فى خطوة هى الأولى لرئيس أمريكى، يظهر ذلك تقاربا كبيرا بين الرجلين رغم الجمود الذى يخيم على المحادثات النووية.

وبحسب ما نقلت وكالات الأنباء الدولية، فإنه وعقب دعوة عفوية وجهها الرئيس الأمريكى إلى الزعيم الكورى الشمالى عبر «تويتر» للقائه فى المنطقة المنزوعة السلاح، استأذن ترامب، كيم قبل عبور خط الحدود، ليرد الزعيم الكورى الشمالى قائلا: «هذا شرف»، وذكر الرئيس الأمريكى أنه «شعور رائع، وعمل شجاع وحازم» أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه، مشيدا بـ«الصداقة العظيمة» مع كيم.

وبعد لحظات، عادا سويا وعبرا إلى كوريا الجنوبية وانضم لهما الرئيس الكورى الجنوبى مون ــ جيه إن فى حوار قصير ليصبح ذلك أول لقاء على الإطلاق يجمع الزعماء الثلاثة.

وعند خط الحدود الذى يرمز للحرب الباردة وظل رمزا للعداء بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، بدا كيم مسترخيا وسعيدا وهو يتجاذب أطراف الحديث مع ترامب وسط حشد من المصورين الصحفيين والمساعدين والحراس الشخصيين. وقال كيم لترامب «لقد دهشت عندما رأيت رسالتك بأنك تريد أن تقابلنى». وكان يشير إلى عرض نشره الرئيس الأمريكى على تويتر أمس الأول للقاء كيم.

وقال الزعيم الكورى الشمالى «هذا تعبير عن استعداده» للعمل صوب مستقبل جديد، إن زيارة ترامب لبيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية ستكون شرفا عظيما».

بدوره، قال ترامب «عبور هذه الخط كان شرفا عظيما»، مضيفا: «أنه يوم عظيم للعالم». ومضى قائلا «لقد صنعنا معجزات لترتيب الاجتماع فى مثل هذا الوقت القصير»، واستطرد قائلا: «لدى متسع من الوقت ولست فى عجلة من أمرى للتوصل إلى اتفاق، نريد أن ننجز الأمر بطريقة صحيحة».

وعلى مدى 50 دقيقة، عقد ترامب وكيم اجتماعا مغلقا، وصفه ترامب بـ «الجيد للغاية وقوى» مضيفا: «اتفقنا على وضع التفاصيل، وسنرى ما قد يحدث»، وقال أيضا إن الجانبين اتفقا على تشكيل فرق عمل لدفع المحادثات المتوقفة قدما والتى تهدف إلى حمل كوريا الشمالية على التخلى عن أسلحتها النووية، مشيرا إلى أنه لا يتعجل الوصول إلى اتفاق.

وأعلن ترامب أنه وكيم سيتبادلان زيارة دولة كل منهما فى الوقت المناسب، مؤكدا أنه «وجه دعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض»، مضيفا «لقد تم التوافق على استئناف المحادثات النووية خلال أسابيع، والسرعة ليست الهدف»، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

ويعد اللقاء بين ترامب وكيم الثالث من نوعه بعد قمتهما التاريخية فى سنغافورة فى يونيو 2018 ولقائهما فى هانوى فى فبراير الماضى، بعدما فشل الجانبان فى تضييق الهوة بين مطلب أمريكى لكوريا الشمالية بالتخلى عن أسلحتها النووية وطلب كورى شمالى للولايات المتحدة بإعفائها من العقوبات.