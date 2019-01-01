مروان محسن: لا نفكر في منافسنا بالدور المقبل من أمم إفريقيا

أكد مروان محسن، مهاجم المنتخب الوطني، على أهمية الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب أوغندا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال محسن في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «استطعنا أن نحصل على ما نريد من المباراة وهو الفوز والنقاط الثلاث، ومن الوارد أن يكون الاداء غير مقنع، ولكننا نركز على الفوز في كل المباريات».

وعن المنتخبات المتوفع أن تواجه مصر في دور الـ16، أضاف لاعب المنتخب الوطني: «نركز في كل مباراة على حدى ولا نفكر في المنافس خلال الأدوار المقبلة، هدفنا الفوز وفقط أي كان المنافس».

وحسم المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى بفوز باهت أمام منتخب أوغندا بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الأولى.

بهذا الفوز رفع المنتخب الوطني رصيده إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد منتخب أوغندا عند النقطة الرابعة في وصافة المجموعة.