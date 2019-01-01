أعرب ستبسيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام المنتخب المصري بهدفين دون رد والتي أقٌيمت مساء الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية «مصر2019».

وقال ديسابر في تصريحات عقب نهاية المباراة :" قدمنا مباراة جيدة وكانت لدينا العديد من الفرص أتُيحت لنا وكان علينا أن نسجل منها أهداف ولكن لم تستغل بشكل جيد وسعيد باللاعبين بعد أن قدموا أداء جيد طوال المباراة".

وأضاف:" لعبنا بلاعبيين في الخط الهجومي وسيطرنا على في أول نصف ساعة من المباراة لكن منتخب مصر نجح في نهاية المطاف بتسجيل هدفين وتحقيق الفوز".

وأتم:" نجحنا في تقديم أنفسنا بشكل جيد في البطولة حيث أتواجد معهم منذ عام ونصف لذلك أقدم التهنئة للاعبين ونستعد بشكل جيد للمباراة المقبلة بعد التأهل لدور الـ16 كثاني المجموعة رغم الخسارة".