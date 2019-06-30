جمارك نويبع تحبط محاولتي تهريب مستحضرات تجميل ومستلزمات شيش إلكترونية

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عصام عبد القادر، محاولتي تهريب كمية من مستحضرات التجميل ومستلزمات الشيش الإلكترونية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الأحد- إنه بناء على إخبارية باعتزام سائق سيارة قادمة من السعودية تهريب كمية من البضائع أجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 88 عبوة زيت شيشة إلكترونية، مشيرا إلى أن القيمة الجمركية بلغت 15.200 ألف جنيه والتعويضات المستحقة 30.400 ألف جنيه.

وأوضح أنه تم الاشتباه أيضا في سيارة أخرى قادمة من السعودية، وبتفتيشها تبين وجود 1873 عبوة مستحضرات تجميل، مشيرا إلى أن القيمة الجمركية بلغت 85.600 ألف جنيه والتعويضات المستحقة 171.200 ألف جنيه، مشيرا إلى أن طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط وتحريز المضبوطات.