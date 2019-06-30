السيسي في ذكرى 30 يونيو: نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «جموع الشعب المصري قد رسمت في ثورة 30 يونيو طريقًا نسير فيه، يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه ثم تنميته وتطويره لتصبح مصر دولة متقدمة توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن الـ21».

وأضاف خلال كلمته التي ألقيت اليوم، بمناسبة ذكرى 30 يونيو، اليوم الأحد، أنه «خلال السنوات الماضية، استطعنا بفضل الله وبإصرار الشعب وبكفاءة وبطولة القوات المسلحة والشرطة أن نحمي وطننا الغالي من الوقوع في هوة الفوضى والصراعات».

وتابع: «نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية التي حاولت إنهاك الدولة، وإضعافها، فخضنا العملية الشاملة في سيناء للقضاء على قوى الشر والظلام».