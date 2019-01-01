طارق حامد: نسعى لعلاج السلبيات خلال المباريات المقبلة

أكد طارق حامد، متوسط ميدان المنتخب الوطني، على أهمية الفوز على أوغندا في مباراة اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال حامد في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «أهنئ الجماهير المصرية والجهاز الفني على الفوز والنقاط الثلاث، ولا يجوز أن تغادر هذه الجماهير الكبيرة حزينة».

وأضاف لاعب المنتخب الوطني: نعلم أن الأداء قد لا يكون مرضيًا للجماهير المصرية، زلكننا ننافس من أجل الفوز بالبطولة وأهم شيء هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث».

وأتم: «في المباريات القادمة ستزداد الصعوبة مع تغير الفرق المنافسة لنا، سنعمل على تحسين الأداء ومعالجة السلبيات التي ظهرت خلال المبارايات الثلاث الأولى من البطولة».

وحسم المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى بفوز باهت أمام منتخب أوغندا بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

بهذا الفوز رفع المنتخب الوطني رصيده إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد منتخب أوغندا عند النقطة الرابعة في وصافة المجموعة.