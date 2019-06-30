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نيوزيلندا تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية اعتبارا من يوم غد الاثنين

د ب أ
نشر فى : الأحد 30 يونيو 2019 - 10:43 ص | آخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 10:43 ص

تنضم نيوزيلندا يوم غد الاثنين إلى العدد المتزايد من الدول التي تحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وقالت الوزيرة المعاونة المعنية بشؤون البيئة، يوجيني ساجا، في بيان لها يوم الأحد "يجب أن يضمن الحظر تقليل كميات البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في الأنهار والجداول وشبكات مياه الأمطار والمحيطات بحيث تصبح الطيور البحرية والأسماك والسلاحف والثدييات البحرية أقل عرضة للتضرر بسببها".

وتطبق اللوائح الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو، على أي نوع من البلاستيك تقل سماكته عن 70 ميكرونا.


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