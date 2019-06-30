تراجع الديون المتعثرة لأكبر 10 بنوك فى السوق

تراجعت الديون المتعثرة فى اكبر 10 بنوك تعمل فى السوق من 3.2% إلى 3.1% بنهاية مارس 2018 حسب تقرير صادر عن البنك المركزى.

وقال «المركزى» فى أحدث تقاريره عن مؤشرات السلامة المالية لأكبر 10 بنوك، إن الديون المتعثرة لدى هذه البنوك مغطاة بنسبة 100%، لافتا إلى القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر ارتفع إلى 16.4%، مقابل 15.6% خلال تلك الفترة.

وأضاف أن العائد على متوسط الأصول تراجع إلى 1.3% بنهاية مارس 2019، مقابل 1.4 بنهاية مارس 2018، فى حين بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية نحو 18.4% بنهاية مارس الماضى، مقابل 20.5% بنهاية مارس السابق عليه.

وذكر البنك المركزى أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع ارتفعت إلى 46.2% بنهاية مارس الماضى، مقابل 42.3% بنهاية مارس قبل الماضى.

وحققت أكبر 10 بنوك فى القطاع المصرفى أرباحا تقدر قيمتها بنحو 33.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، كما ارتفع المركز المالى الإجمالى لأكبر 10 بنوك إلى 4.3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2019 وفقا لتقرير المركزى.

كما استثمرت هذه البنوك نحو 1.3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2019، لافتا إلى أن رءوس أموال أكبر 10 بنوك ارتفع إلى 101 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، فى حين بلغت الاحتياطات لدى هذه البنوك نحو 185 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، وارتفعت المخصصات لدى أكبر 10 بنوك فى القطاع المصرى ارتفعت إلى 77.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.