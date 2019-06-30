رولف الروسية لبيع السيارات تؤكد وفاءها بالتزاماتها برغم قضية جنائية

قالت شركة رولف الروسية لبيع السيارات إنها ستفي بجميع التزاماتها حيال عملائها بعدما اتهمت السلطات الروسية مؤسس الشركة ومديريها بعمليات غير قانونية بالعملات الأجنبية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إن "مراكز شبكة موزعينا تعمل بشكل طبيعي، إنه يتم الوفاء دائما بجميع الالتزامات تجاه العملاء من قبل رولف وسيتم الوفاء بها في المستقبل".

وأضافت أن "الوضع الحالي سيتم حله في المستقبل القريب لصالح شركتنا، إذ أننا ندير أعمالنا بشكل نزيه ومنفتح، وفقا لجميع قوانين الاتحاد الروسي".

كانت لجنة التحقيق الروسية قد فتحت قبل ثلاثة أيام دعوى جنائية ضد سيرجي بتروف صاحب شركة رولف وعضو سابق في البرلمان ومعه مديري وكالته لبيع السيارات، متهمة إياهم بنقل 4 مليارات روبل (63 مليون دولار) إلى خارج البلاد في عام 2014.

وأوضح بيان صادر عن لجنة التحقيق، أن بتروف ومديري وكالته قاموا بنقل 4 مليارات روبل في عام 2014 إلى شركة مسجلة في قبرص باستخدام وثائق مزيفة.

وينفى بتروف ارتكاب أي مخالفات، وفقا لتقرير في صحيفة فيدوموستي الروسية، التي أشارت إلى أن بتروف موجود حاليا خارج روسيا وليست لديه خطط للعودة.