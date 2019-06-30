تأجيل انطلاق قمة لزعماء الاتحاد الاوروبي لبحث المناصب العليا في التكتل

قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إنه تم تأجيل قمة خاصة لزعماء الاتحاد الأوروبي.

وكانت القمة، التي كان من المقرر أن تبدأ في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، قد تأجلت بالفعل مرتين ولم تبدأ بعد عندما قال المتحدث في تغريدة على موقع تويتر قبل وقت قصير من الساعة 1900 بتوقيت جرينتش بأن "المشاورات ماقبل القمة" مستمرة.

ويجتمع توسك بشكل منفصل مع قادة الاتحاد الأوروبي، الذين ينقسمون بشدة حول كيفية توزيع المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رئاسة المفوضية الأوروبية.

وكتب أن القمة "ستبدأ بمجرد الانتهاء من المشاورات".