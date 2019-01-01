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أجيري يرفض التعليق على كواليس عودة وردة

محمود باهي
نشر فى : الأحد 30 يونيو 2019 - 11:52 م | آخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 11:54 م

رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الحديث عن كواليس عودة عمرو وردة إلى المنتخب، بعد استبعاده لأسباب أخلاقية.

وردًا على سؤال مراسل الشروق حول عودة اللاعب إلى المعسكر، وتدخل لاعبي المنتخب لعودة، رفض أجيري الرد مؤكدًا أنه سيناقش الأمور الفنية فقط خلال المؤتمر الصحفي.

ونجح الفراعنة في تأكيد تأهلهم إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية (مصر2019) بالفوز على أوغندا 2-0.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الوطني أحد ثوالث المجموعات الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة، بدور الـ 16، يوم السبت 7 يوليو الجاري.


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