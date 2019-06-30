قال الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة غير مسؤولة عن مترو الأنفاق فقط، مثلما عرف عنها دائمًا ولكنا مسؤولة أيضًا عن كافة مشاريع الجر الكهربائي.



وأوضح في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ONE»، أمس السبت، أن الهيئة مسؤولة عن أي وسيلة نقل تعمل بالكهرباء في جمهورية مصر العربية، مثل المترو، والقطار السريع والترام الكهربائي، والسيارات الكهربائية، والقطار فائق السرعة.



وتابع: «النقل الكهربائي يعد وسيلة حديثة وآمنة، وتوجد في كل البلدان المتقدمة؛ لأنها صديقة للبيئة وتتميز بالسرعة والأمان العالي، وكثافات النقل العالية»، لافتًا إلى رؤية واستراتيجية الدولة فى التوسع بوسائل النقل التي تشمل كثافات عالية.



وأضاف أن الدولة دخلت مشاريع كثيرة عقب 30 يونيو، وهناك طفرة كبيرة في هذا المجال خلال الـ4 أعوام الماضية، لافتًا إلى أن الدولة نفذت حوالى 156 كيلو متر من خطوط النقل، خلال هذه السنوات، بينما خلال الـ40 عامًا الماضية لم تتجاوز الخطوط حوالي 77 كيلو متر.