إيرباص تستغنى عن 15 ألف وظيفة في مختلف أنحاء العالم

الأكثر قراءة
مصادر حكومية: إنهاء خدمات الوافدين في الكويت خلال عامين باستثناء الأطباء
العثور على جثة طفلة داخل برميل معبأ بمادة كاوية بعد الاعتداء عليها جنسيا في الطالبية
جلسة مجلس الأمن.. سامح شكري يعترض على ممثل إثيوبيا: «أرفض اتهاماتك وتدخلك في الشأن المصري»
قناة الزمالك: مرتضى منصور يحسم توقيع أحد أهم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت شركة إيرباص لصناعة الطائرات أنها تعتزم الاستغناء عن 15 ألف وظيفة في مختلف أنحاء العالم بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران.