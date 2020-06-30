إيرباص تستغنى عن 15 ألف وظيفة في مختلف أنحاء العالم

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أعلنت شركة إيرباص لصناعة الطائرات أنها تعتزم الاستغناء عن 15 ألف وظيفة في مختلف أنحاء العالم بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران.