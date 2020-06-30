الرئيس التنفيذي للوفتهانزا يتولى مؤقتا منصب المدير المالي للشركة

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أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الثلاثاء أن رئيسها التنفيذي كارستن شبور سيتولى أيضا بصفة مؤقتة منصب المدير المالي للشركة "حتى إشعار آخر".

يأتي ذلك بعد أن رحل عن الشركة تورستن ديركس المدير المسؤول عن الماليات والرقمنة.

وأوضحت لوفتهانزا أن من المنتظر أن يتم إعادة شغل منصب المدير المالي خلال الشهور المقبلة بدون أن يقترن بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقد تولت كريستينا فورستر، عضو مجلس الإدارة المختصة بمتابعة العملاء ومسؤوليات الشركة، بشكل إضافي المسؤولية عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.