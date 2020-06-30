 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 10:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 10:57 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، حيث اعتقلت 5 مواطنين من مخيم عايدة وبلدة نحالين، بينهم شقيقان.

وأوضح نادي الأسير -في بيان له أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا مواطنين من بلدتي الظاهرية وبيت كاحل في الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين إحداهما من بلدة عرابة وهو أسير محرر، والثاني الذي اختطفته قوة خاصة من جيش الاحتلال الليلة الماضية أثناء تواجده في أحد المتنزهات، فيما اعتقلت المواطن محمد علي حمدان (20 عاما) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس.

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